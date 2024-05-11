«Пятницу» раскритиковали за выпуск шоу с негативным отзывом о Севастополе

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев назвал недопустимой трансляцию шоу, в которых населенный пункт представлен в негативном свете. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

Таким образом глава города прокомментировал один из выпусков программы «Большие девочки» на телеканале «Пятница», посвященный жизни участниц после проекта. Шоу рассказывало о 13 девушках весом от 100 кг, целью которых было похудение. При этом в выпуске одна из участниц — 21-летняя Арина Киселева — назвала родной Севастополь «дырой».

Она уточнила, что любит свою малую родину. Тем не менее девушка решила не возвращаться домой, так как «переросла» этот город.

«Уверен, что девушка уже осознала свою ошибку, видя такую реакцию общественности. А она и не могла быть другой. Жители легендарного Города-Героя любят и уважают историю своего города, готовы защищать его всегда от любых нападок», — подчеркнул Развожаев.

По словам губернатора населенного пункта, в данной ситуации больше всего вопросов возникает к создателям шоу. Скандальный выпуск был обнародован 10 мая, за день до этого жители Севастополя праздновали 80-ю годовщину его освобождения от немецких захватчиков.

Глава города подчеркнул, что трансляция подобного шоу была бы недопустима в любое время. Но сейчас решение руководства телеканала выпустить серию выглядит наиболее кощунственно, резюмировал Развожаев.

Ранее телеканал «Пятница» отреагировал на слухи о съемках нового шоу с Анастасией Ивлеевой.