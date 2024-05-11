В Ростовской области после схода вагонов открыли движение в реверсивном режиме

На станции Куберле в Ростовской области, где ранее загорелись сошедшие с рельсов вагоны, открыли движение в реверсивном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Движение поездов на станции Куберле восстановлено по одному пути, оно организовано в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы 2 восстановительных поезда и 160 железнодорожников. Ряд поездов следуют с опозданием.

До этого сообщалось, что несколько поездов задерживаются из-за инцидента на станции Куберле в Орловском районе Ростовской области, где произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов с последующим возгоранием груза. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов грузового поезда на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе.

До этого МЧС России сообщило, что пожар произошел на железнодорожной станции Куберле в поселке Красноармейский. Огонь охватил цистерну с топливом одного из грузовых составов, находившихся на железнодорожной станции.

Ранее в Москве загорелся торговый центр «Южные ворота».