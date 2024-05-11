Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области после схода вагонов открыли движение в реверсивном режиме

На станции Куберле открыли движение в реверсивном режиме после схода вагонов

На станции Куберле в Ростовской области, где ранее загорелись сошедшие с рельсов вагоны, открыли движение в реверсивном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Движение поездов на станции Куберле восстановлено по одному пути, оно организовано в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы 2 восстановительных поезда и 160 железнодорожников. Ряд поездов следуют с опозданием.

До этого сообщалось, что несколько поездов задерживаются из-за инцидента на станции Куберле в Орловском районе Ростовской области, где произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов с последующим возгоранием груза. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов грузового поезда на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе.

До этого МЧС России сообщило, что пожар произошел на железнодорожной станции Куберле в поселке Красноармейский. Огонь охватил цистерну с топливом одного из грузовых составов, находившихся на железнодорожной станции.

Ранее в Москве загорелся торговый центр «Южные ворота».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами