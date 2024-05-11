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На «Пятнице!» прокомментировали скандал вокруг слов о Севастополе

Телеканал «Пятница!» объяснил, что участница «Больших девочек» не оскорбляла Севастополь

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Unsplash

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев осудил телеканал «Пятница!» за трансляцию шоу «Большие девочки», в котором участница назвала город «дырой». Мнением о произошедшем он поделился в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что девушка уже осознала свою ошибку, увидев негативную реакцию общественности. Кроме того, Развозжаев обратил внимание на то, что эпизод с высказыванием девушки был опубликован в день освобождения Севастополя.

Представители телеканала «Пятница!» выразили мнение, что участница шоу «Большие девочки» не оскорбляла город.

«Безусловно, мнение канала не совпадает с мнением участницы. Предполагаем, что она назвала «дырой» свою квартиру, и не хотела никого обидеть», — написали в Telegram-канале вещателя.

Героями реалити-шоу канала, добавили в пресс-службе, не раз были жители Севастополя, «вдохновляющего и очень красивого города».

Накануне в своем Telegram-канале блогерша Анастасия Ивлеева пошутила над Дмитрием Медведевым.

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