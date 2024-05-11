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Мужчина испортил скульптуру марала на въезде в бурятское село и унес его голову с собой

В Бурятии мужчина сломал скульптуру марала и унес его голову с собой

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Мужчину задержали за повреждение скульптуры марала на въезде в бурятское село. Об этом рассказали в полиции региона.

Накануне глава сельского поселения в Тункинском районе обратился в полицию и сообщил о том, что скульптура марала на въезде в село Туран испорчена. Полицейские нашли на месте происшествия гильзы от травматического оружия и другие следы, оставленные злоумышленником.

Личность подозреваемого вскоре была установлена, им оказался 35-летний местный безработный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Правоохранители задержали его по горячим следам, дома у него обнаружили травматический пистолет и голову скульптуры.

По предварительным данным, мужчина отломал ее, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Его мотивы пока неизвестны, полицейские проводят доследственную проверку.

Ранее турист справил нужду, забравшись на 71-метровую статую Будды в Китае.

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