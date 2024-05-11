Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, премьер-министр РФ будет иметь 10 заместителей, включая одного первого. В число заместителей войдут первый зампредседателя правительства РФ, зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и зампредседателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

10 мая Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя правительства России. Большинство депутатов Госдумы поддержали это решение, кроме фракции КПРФ. Ее члены считают, что работу кабмина нужно скорректировать.

Во время выступления в Госдуме Мишустин рассказал, что основной задачей кабмина на ближайшие шесть лет станет послание президента Федеральному собранию. По словам будущего премьера, он намерен вести работу по укреплению экономики, обеспечению технологического суверенитета, цифровой трансформации, народосбережению и поддержке семей с детьми, повышению благосостояния граждан, сбалансированному развитию регионов и инфраструктуры.

Кто еще может войти в новое правительство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат назвал эффективной работу Мишустина на посту премьер-министра.