В РФ предложили списать кредитные долги с регионов с учетом их затрат на мобилизацию

Глава комиссии Госсовета по экономике и финансам, губернатор Челябинской области Алексей Текслер

предложил списать с регионов задолженность по реструктурированным бюджетным кредитам в объеме средств, которые они направили на поддержку новых территорий РФ и на мероприятия, связанные с мобилизацией, передает ТАСС.

Текслер также предложил разрешить регионам иметь долги выше разрешенных законом в случае, если долговая нагрузка связана с геополитическими факторами.

Он напомнил, что в 2023 году на мероприятия по мобилизации и по борьбе с коронавирусом нужно сразу закладывать дефицит выше ограничений бюджетного законодательства. В то же время на мероприятия, связанные с «предотвращением влияния ухудшения геополитической, экономической ситуации», нельзя, указал глава комиссии Госсовета.

Он заявил, что в комиссии считают целесообразным добавлять пункт с «геополитикой» к COVID-19 и мобилизации, чтобы закладывать возможность превышения установленного дефицита бюджетов на сумму ассигнований, направленных на эти мероприятия.

Ранее сообщалось, что правительство РФ установило размер прожиточного минимума для новых российских регионов на 2023 год.