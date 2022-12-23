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В РФ предложили списать кредитные долги с регионов с учетом их затрат на мобилизацию

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РИА «Новости»

Глава комиссии Госсовета по экономике и финансам, губернатор Челябинской области Алексей Текслер
предложил списать с регионов задолженность по реструктурированным бюджетным кредитам в объеме средств, которые они направили на поддержку новых территорий РФ и на мероприятия, связанные с мобилизацией, передает ТАСС.

Текслер также предложил разрешить регионам иметь долги выше разрешенных законом в случае, если долговая нагрузка связана с геополитическими факторами.

Он напомнил, что в 2023 году на мероприятия по мобилизации и по борьбе с коронавирусом нужно сразу закладывать дефицит выше ограничений бюджетного законодательства. В то же время на мероприятия, связанные с «предотвращением влияния ухудшения геополитической, экономической ситуации», нельзя, указал глава комиссии Госсовета.

Он заявил, что в комиссии считают целесообразным добавлять пункт с «геополитикой» к COVID-19 и мобилизации, чтобы закладывать возможность превышения установленного дефицита бюджетов на сумму ассигнований, направленных на эти мероприятия.

Ранее сообщалось, что правительство РФ установило размер прожиточного минимума для новых российских регионов на 2023 год.

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