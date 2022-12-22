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Путин заявил о надежной работе российских банков

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил о надежной работе российских банков. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что финансовая система России — «устойчива». По его словам, «банки работают надежно» и не допускают каких-либо сбоев.

Как указал российский лидер, «они много, напряженно и грамотно работают, они квалифицированные люди», у которых почти «все — ну, все не все, но многое — получается».

Ранее Путин заявил, что необходимо прекратить случаи, когда банки «кровь пьют» из пенсионеров, выдавая им легкие кредиты и затем взыскивая долги.

До этого сообщалось, что власти РФ запретили проводить сделки с акциями 45 банков и долями в их капитале без соответствующего разрешения руководства страны.

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