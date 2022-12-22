IFly отменила рейсы в Египет из Москвы и Уфы, запланированные на 23 и 24 декабря

Авиакомпания IFly отменила рейсы из Москвы в Египет, который были запланированы на 23 декабря, а также запланированные на 24 декабря рейсы в Египет из Уфы. Об этом сообщил международный туристический оператор Tez Tour, передает РИА Новости.

«Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться из Москвы 23 декабря, а также из Уфы 24 декабря», — сообщили в пресс-службе туроператора.

Как рассказали в Tez Tour, вывозные рейсы из Египта для туристов выполняются в штатном режиме согласно плану. На данный момент в РФ вернулось уже почти 6 тыс. человек, отметили там.

Туроператор добавил, что в связи с частичным снятием полетной программы перевозчика информация о дополнительных вариантах авиаперелета появится в ближайшее время.

21 декабря авиакомпания iFly уведомила Tez Tour, что отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 22 декабря. Там рассказали, что вывозные рейсы для туристов, которые находятся в Египте из-за приостановки рейсов, выполняются в плановом режиме.

После задержки рейсов из Египта были возвращены около четырех тысяч российских туристов.

До этого Росавиация продублировала рекомендации iFly отказаться от рейсов в Египет.