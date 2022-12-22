Песков отреагировал на исключение Словакии из санкций ради поставок дизеля Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости проанализировать ситуацию с исключением Словакии из нефтяных рестрикций Евросоюза. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

Пескову задали вопрос об ответных действиях российской стороны после исключения Словакии из санкций на поставки российской нефти ради снабжения Украины дизельным топливом.

«Здесь нужно будет смотреть в каждом конкретном случае <...> Нужно в каждом конкретном случае анализировать ситуацию», — ответил он.

По словам представителя Кремля, при продажах нефти на международном рынке «отследить конкретного пользователя сложно».

Ранее Reuters со ссылкой на министра экономики Словакии Карела Гирмана писало, что ЕС позволил Словакии экспортировать нефтепродукты из российского топлива, несмотря на принятые ограничения. По словам министра, это позволит Братиславе продолжить экспорт нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, на Украину, которая страдает от дефицита электроэнергии.