В Канаде запретили иностранцам покупать жилье

Канадские власти запретили иностранцам приобретать в стране жилую недвижимость, сообщает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC).

«Запрет на покупку жилья иностранными покупателями <...> вступит в силу 1 января 2023 года», — говорится в материале.

В статье указывается, что соответствующий закон запретит гражданам других стран покупать жилую недвижимость в Канаде в течение двух лет. Закон должен «сделать жилье более доступным для канадцев». Запрет на покупку жилой недвижимости будет распространяться на «неканадцев и корпорации, контролируемые неканадцами».

Согласно закону, нарушителям запрета будет вменен штраф в размере 10 тысяч канадских долларов.

Ранее в Минобороны Финляндии заявили, что изучат необходимость дополнительного ограничения операций с недвижимостью граждан России, включая их полный запрет.