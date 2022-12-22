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В Канаде запретили иностранцам покупать жилье

Власти Канады запрещают иностранцам приобретать в стране жилую недвижимость с 2023 года

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Global Look Press

Канадские власти запретили иностранцам приобретать в стране жилую недвижимость, сообщает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC).

«Запрет на покупку жилья иностранными покупателями <...> вступит в силу 1 января 2023 года», — говорится в материале.

В статье указывается, что соответствующий закон запретит гражданам других стран покупать жилую недвижимость в Канаде в течение двух лет. Закон должен «сделать жилье более доступным для канадцев». Запрет на покупку жилой недвижимости будет распространяться на «неканадцев и корпорации, контролируемые неканадцами».

Согласно закону, нарушителям запрета будет вменен штраф в размере 10 тысяч канадских долларов.

Ранее в Минобороны Финляндии заявили, что изучат необходимость дополнительного ограничения операций с недвижимостью граждан России, включая их полный запрет.

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