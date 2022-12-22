Bloomberg: США отложили продвижение в сенате обещанной Зеленскому помощи в $45 млрд

Голосование в сенате США по поводу выделения Киеву пакета помощи в $45 миллиардов отложили через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе в Вашингтоне, пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, ожидалось, что Сенат проголосует за оказание помощи поздно вечером, однако эти планы пришлось отложить из-за того, что демократы отклонили предложение республиканца Майка Ли, касающееся поправки, которая требует дополнительного финансирования в рамках коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США.

По мнению сенатора-демократа Криса Кунса, этот законопроект «висит на волоске». Принятие закона об этом финансировании перенесет важные решения о распределении государственных расходов на следующий год, что даст республиканцам шанс уменьшить расходы и, возможно, сократить помощь Украине, пишет Bloomberg.

Как заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, который добился увеличения расходов на оборону и финансовой поддержки Украины, он все еще надеется на завершение голосования к концу недели.

20 декабря Минфин Украины сообщил о получении $2 млрд финансовой помощи от США. Денежные средства направили через Целевой фонд Всемирного банка.