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Спикер Госдумы Володин счел потолок цен на нефть «закатом Европы»

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин разместил пост о «закате Европы»: государства Европы «сами себя наказали» , приняв решение о потолке цен на газ и нефть, и лишились дешевых российских энергетических ресурсов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского политика.

По словам спикера парламента, в результате из-за действий Евросоюза придется платить обычным гражданам.

«Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют», — отметил российский депутата.

Как заметил Володин, эпоха социальной стабильности, экономического роста и низких цен для живущих в Европе теперь в прошлом из-за ограничений против РФ.

«ЕС теряет свою промышленность. Производство становится нерентабельным», — обратил внимание депутат Госдумы.

Ранее в Минфине США допустили снижение «потолка» цен на нефть из России на уровне $60 за баррель.

Также в Bloomberg допускали, что потолок цен на газ только усилит энергокризис в Европе.

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