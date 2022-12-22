Байден заявил, что США дополнительно выделили $374 млн на гуманитарную помощь Украине

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил о выделении американским агентством по международному развитию (USAID) дополнительных $374 млн на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«USAID сегодня выделило более $374 млн в виде срочной гуманитарной помощи для Украины», — сказал он.

По данным USAID, на которые ссылается агентства, эти средства должны пойти на помощь наиболее пострадавшим жителям Украины от военного конфликта, а также перемещенным лицам. В ведомстве указали, что «средства могут помочь предоставить необходимую продовольственную и денежную помощь более чем 1,5 млн человек».

Отмечается, что деньги также пойдут на доставку питьевой воды, предметов первой необходимости для подготовки к зиме и ремонта жилых помещений, а также на оказание медпомощи.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в новый пакет помощи Украине войдут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Сообщается, что всего будет выделено $1,85 млрд.