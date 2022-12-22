Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден заявил, что США дополнительно выделили $374 млн на гуманитарную помощь Украине

close
100%
Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил о выделении американским агентством по международному развитию (USAID) дополнительных $374 млн на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«USAID сегодня выделило более $374 млн в виде срочной гуманитарной помощи для Украины», — сказал он.

По данным USAID, на которые ссылается агентства, эти средства должны пойти на помощь наиболее пострадавшим жителям Украины от военного конфликта, а также перемещенным лицам. В ведомстве указали, что «средства могут помочь предоставить необходимую продовольственную и денежную помощь более чем 1,5 млн человек».

Отмечается, что деньги также пойдут на доставку питьевой воды, предметов первой необходимости для подготовки к зиме и ремонта жилых помещений, а также на оказание медпомощи.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в новый пакет помощи Украине войдут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Сообщается, что всего будет выделено $1,85 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть