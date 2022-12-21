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Бельгия вслед за Люксембургом разрешила до 7 января разблокировать активы в НРД

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Depositphotos

Бельгия, где зарегистрирована расчетно-клиринговая система Euroclear, выдала разрешение на разблокировку до 7 января части активов, замороженных из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД, центральный депозитарий, входит в группу «Мосбиржи»), сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Его цитирует «Интерфакс».

«Думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг», — рассказал он.

Как уточнил Чистюхин, российский депозитарий в настоящее время занят «вопросом осмысления того, что дает это разрешение», и, соответственно, какие бумаги возможно вывести из-под Euroclear в другие депозитарии, и, таким образом, дав возможность российским инвесторам вновь обрести право использования данных активов.

До этого минфин Люксембурга выдал генлицензию на разблокировку активов и ценных бумаг, что хранятся в депозитарии Clearstream, где «зависли» в результате санкций против НРД.

В июне ЕC ввел ограничения против НРД. При этом НРД находился под ограничениями со стороны Euroclear и Clearstream с февраля, — это повлекло за собой заморозку части бумаг инвесторов из РФ, а также выплат дивидендов и купонов.

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