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Каждый третий россиянин счел рациональным забрать деньги из банка в 2022 году

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Более трети россиян – 35% — посчитали рациональным забрать деньги из банка в 2022 году. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был сегодня опубликован на сайте центра. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами. По сравнению с 2021 годом доля россиян, которые считают нужным забрать деньги из банка, сократилась на 6 процентных пунктов, с 2020 годом – на 11 п.п.

«Превалирует доля россиян, которые считают, что если есть деньги в банке, их лучше забрать. Но за два года показатель снизился на 11 п.п. Наверное, из-за стабилизации инвестиционных стратегий после пандемии», — отметили специалисты центра.

По данным ВЦИОМ, большинство респондентов, которые хранят деньги в банке, отдают предпочтение рублям. Так делают 64% опрошенных.

«В долларах хранят 8%, в евро — 3%. Более привлекательным, чем доллар и евро, респонденты считают юань — 10%. Еще можно хранить сбережения не в валюте, а в недвижимости, металлах, акциях. Так делают 44% опрошенных», — указали специалисты центра.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на опрос финансовой компании Anderida Financial Group, 55% россиян считают ставки по вкладам сейчас не самыми привлекательными. По их мнению, инфляция нивелирует весь доход по депозитам.

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