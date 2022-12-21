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Путин: Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что страна «не будет повторять ошибок прошлого», разрушая экономику ради военных целей. Об этом он сообщил на заседании коллегии министерства обороны, передает ТАСС.

«Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», — утверждает он.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина обеспокоена планами России разместить военные базы на территории Белоруссии. Об этом она сообщила на встрече Совбеза ООН.

По ее словам, Москва использует сложное положение Минска в своих внешнеполитических целях. По мнению Джапаровой, западные страны должны принять меры, чтобы «предотвратить поглощение Белоруссии Россией» и милитаризацию страны.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об уверенности в успешности судебного процесса против России, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году.

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