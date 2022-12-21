Законопроект об эксперименте по внедрению исламского банкинга в РФ принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает проведение эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах России – Чечне, Башкирии, Дагестане и Татарстане. Об этом сообщают РИА Новости. Согласно документу, эксперимент начнется 1 февраля 2023 года. Срок его проведения – два года. По согласованию правительства, он может быть продлен. А по решению ЦБ список территорий в рамках эксперимента может быть расширен.

Под исламским банкингом подразумевают банковскую деятельность, принципы которой соответствуют нормам шариата. В частности, шариат запрещает получение установленного процента или вознаграждения за предоставление займа, а также вкладывать инвестиции предприятия, которые предоставляют товары или услуги (например, свинину или алкоголь), противоречащие исламским принципам.

Согласно законопроекту, в эксперименте могут принять участие банки и некредитные финансовые организации, потребительские общества, фонды и другие организации, которые осуществляют деятельность по партнерскому финансирвоанию. ЦБ будет вести реестр таких компаний. Для доступа к эксперименту юрлицо должно быть включено в реестр. Участники должны иметь минимальный капитал 10 млн рублей с 1 января 2023 года, 25 млн – с 1 января 2024 года. Если эксперимент будет продлен, повысятся требования к капиталу – до 70 млн рублей с 1 января 2027 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что закон об исламском банкинге может быть принят Госдумой во втором и третьем чтениях в начале 2023 года — в январе--феврале. По его словам, депутатам еще предстоит согласовать некоторые нюансы по реализации исламского банкинга в России. Один из основных моментов — особенности налогообложения доходов, получаемых «в случае их использования».

1 декабря Сбербанк открыл в Казани первый офис исламского финансирования. Отделение стало первым в России, которое организовано и оформлено по всем правилам шариата. Исламский офис в Казани будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов.