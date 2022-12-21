Итальянская энергокомпания Eni открыла новые залежи газа у берегов Кипра

Итальянская энергетическая компания Eni открыла месторождение газа у берегов Кипра в размере до 3 трлн куб. футов. Об этом сообщается на сайте организации.

«Открыты новые залежи газа у берегов Кипра в скважине Zeus-1, пробуренной на блоке 6 в 162 км от береговой линии на глубине 2 300 м. Блок управляется Eni Cyprus, владеющей долей в 50%, с TotalEnergies в качестве партнера», — отметили в публикации.

В сообщении указали, что по предварительным подсчетам запасы газа в обнаруженном месторождении составляют от 2 до 3 трлн куб. футов.

28 ноября главный управляющий компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что к 2025 году российский газ в Италии удастся полностью заместить. По его словам, в 2023 году доля российского газа на итальянском рынке составит 6-7%. В настоящее время российский газ удалось заместить на 50%.

До этого Дескальци заявил, что объем поставок российского газа в Италию сократился до 7 млрд кубометров в год. По его словам, Рим в рамках замены российского газа компенсировал на предстоящий зимний сезон около 50% топлива, еще 80% заместят в 2023 году, а зимой 2024/25 страна сможем заменить 100%.