НКР: труднее всего выплачивать ипотеку жителям Подмосковья и Нижегородской области

Жители Подмосковья и Нижегородской области отдают на ипотечные выплаты 60% заработной платы. При этом средний показатель по России составил 44,7% доходов, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).

«Минимальные показатели наблюдаются в Нижегородской и Московской областях — там зарплата превышает ипотечный платеж всего в 1,69 раза, таким образом ипотека «съедает» 60% заработка», — говорится в материале.

В Московской области высокие траты на ипотеку объясняются относительно дорогими объектами недвижимости, выставленными на продажу. Кроме того многие местные жители работают не в городе проживания, а в Москве. В Нижегородской же области большие траты по большей части связаны с низкими доходами населения — там средняя зарплата составляет 43 тыс. рублей, пришли к выводу аналитики НКР.

В пятерке регионов-аутсайдеров по данному показателю также оказались Ставропольский край, Тверская и Калининградская области. В этих регионах зарплаты больше ипотечного платежа только в 1,7 раза. А в список лидеров вошли Сахалинская область (в 3,1 раза), Коми (2,83), Якутия (2,78), Архангельская (2,62) и Тюменская области (2,53), заключается в статье.

21 декабря агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) сообщило, что средняя зарплата россиян больше платежа по ипотеке в 2,2 раза. Среднемесячный платеж по ипотеке в 2022 году составил 26,8 тыс. рублей, в то время как средняя зарплата по стране оказалась в текущем году на уровне 59,91 тыс. рублей.