«Ъ»: экспорт нефти из России в декабре снизился на 11%

Экспорт нефти из России на фоне эмбарго Евросоюза и потолка цен на нефть снизился за 20 дней декабря на 11%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Экспорт нефти РФ в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю рухнул за две с половиной недели декабря на 11% относительно прошлого месяца, до примерно 560 тыс. тонн в сутки», — пишет газета.

Как отмечается в материале газеты, пока эффект от введенного потолка цен на нефть, который был установлен на уровне $60 за баррель, не столь заметен, так как в течение переходного периода в 45 дней можно осуществлять отгрузки нефти без применения потолка по сделкам, заключенным до 5 декабря.

На данный момент российские компании добывают около 1,49 млн тонн нефти в сутки, что даже немного выше уровня ноября. Как считает «Ъ», Россия может приблизиться по итогам года к уровню добычи в 535 млн тонн, увеличив добычу на 2% по сравнению с 2021 годом.

По оценке Центра стратегических разработок, добыча нефти в России из-за потолка цен и эмбарго может снизиться в следующем году на 10–25% относительно результатов 2022 года. При этом загрузка российских нефтеперерабатывающих заводов, как говорится в материале газеты, увеличилась на 1,5%, до 794 тыс. тонн в сутки.

Как считает эксперт из Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, сейчас в РФ может повториться ситуация марта 2022 года, когда экспорт снижался при стагнации добычи. По его мнению, это связано с тем, что снижение добычи требует времени, то есть компании должны определиться со стратегией и провести необходимые технические мероприятия.

Эксперт также отмечает отсутствие больших нефтехранилищ в РФ, которые позволили бы регулировать поставки, не допуская сокращения добычи. С большой вероятностью добыча нефти снизится уже в январе 2023 года и останется на низких уровнях до весны, полагает он.

Позиции «Роснефти» на данный момент выглядят достаточно устойчивыми, добавляет Кондратьев, однако «Лукойл» может оказаться в непростой ситуации из-за остановки поставок на его НПЗ в Италии и Румынии.

Ранее Bloomberg писал, что объемы экспорта российской нефти упали на 54% в первую полную неделю действия эмбарго ЕС.