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Минфин Украины сообщил о получении $2 млрд от США через Всемирный банк

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

В государственный бюджет Украины поступили $2 млрд в рамках оказания финансовой помощи со стороны властей США. Денежные средства направили через Целевой фонд Всемирного банка, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление украинского Министерства финансов (Минфина).

Денежные средства стали вторым траншем в рамках грантовой выплаты бюджетной помощи для Украины. Общая сумма финансирования данной программы составляет $4,5 млрд, уточнили в украинском ведомстве.

«Денежные средства предоставлены Соединенными Штатами Америки через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине», — говорится в заявлении местного Минфина.

12 декабря вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде рассказала о планах выделить Украине еще $1,7 млрд до конца 2022 года. С момента обострения конфликта в стране 24 февраля через ВБ прошло свыше 50% всей экономической помощи, направленной Киеву.

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