В Сбере заявили о повышении лояльности клиентов благодаря речевым технологиям

Благодаря новой технологии Insights платформа распознавания и синтеза речи SaluteSpeech от SberDevices позволяет бизнесу выявлять более 300 речевых характеристик диалогов и оценивать удовлетворенность клиентов для 100% телефонных разговоров.

SaluteSpeech Insights анализирует эмоции клиента и оператора по фразам, которые они произносят. Платформа автоматически классифицирует все диалоги на позитивные, нейтральные и негативные. Она также определяет важные метрики речи — можно, например, оценить скорость, с которой говорил оператор, определить, подстраивался ли он под темп речи клиента и не перебивал ли его.

«Бизнесу очень важно иметь полную картину удовлетворенности клиентов контакт-центров. SaluteSpeech Insights дает компаниям всю необходимую информацию по 100% клиентских обращений. Это позволяет внедрить клиентоцентричный подход и принимать взвешенные управленческие решения: объективно оценивать качество взаимодействия операторов с клиентами, определять эффективность маркетинговых кампаний, сравнивать удовлетворенность разных сегментов клиентов и многое другое», — отметил директор дивизиона В2В-продуктов Салют SberDevices Денис Афанасьев.

SaluteSpeech Insights анализирует динамику удовлетворенности, позволяя бизнесу своевременно реагировать на любые изменения и повышать общее качество обслуживания. Также Insights выявляет диалоги с низкими оценками CSI или закончившиеся негативом, это дает возможность оперативно исправить ситуацию, связавшись с клиентом для предотвращения эскалации возможного конфликта.