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Аналитик Галактионов заявил, что поставщики СПГ в ЕС могут испугаться потолка цен на газ

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Механизм потолка цен на газ является нерыночной мерой, что может отпугнуть европейских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Об этом РИА Новости заявил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Эффективность пока вызывает вопросы, поскольку мера нерыночная и может подорвать привлекательность европейского рынка для поставщиков СПГ. В таком случае последствия для потребителей могут быть негативными», — отметил Галактионов.

По его словам, новость о потолке цен была ожидаемой, однако утвержденные параметры оказались жестче прогнозов. При этом в моменте определенного эффекта от механизма не будет, однако в будущем, если будут моменты дисбаланса, он сможет оказать воздействие.

Ранее во вторник руководитель министерства по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Амстердам считает, что лимит цен на газ в ЕС потенциально небезопасен для обеспечения газоснабжения, поэтому не поддержали данное предложение.

До этого Совет Евросоюза рассказал, что потолок цен на газ в ЕС с 15 февраля составит €180 (примерно 1,85 тысячи евро за тысячу кубометров). В документе отметили, что механизм «коррекции» цен на газ может быть задействован с 15 февраля, если стоимость на газ продержится на уровне €180 в течение трех дней и разница цен на бирже TTF и средней цены на сжиженный природный газ составит более €35.

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