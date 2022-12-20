На Украине арестовали активы «Татнефти» и VS Energy для повышения энергонезависимости

На Украине арестовали активы российских энергетических компаний, таких как «Татнефть» и VS Energy, чтобы повысить энергонезависимость страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас арестованы и переданы под украинское управление 115 объектов недвижимости, в которые входят нефтебазы, АЗС, здания, земельные участки, а также 118 грузовиков и легковых автомобилей.

В Госбюро расследований (ГБР) Украины заявили, что эти мероприятия направлены на повышение энергетической независимости и эффективности страны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США помогают Украине в обеспечении независимости энергосистемы страны от российских поставок и мощностей.

До этого координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США напряженно работают с союзниками над организацией поставок на Украину оборудования для восстановления энергосетей, которые пострадали от российских ударов.