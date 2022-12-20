Глава Crescent Petroleum заявил, что дефицит инвестиций стал причиной мирового энергокризиса

Нехватка инвестиций в отрасль стала причиной начала по всему миру энергетического кризиса. Об этом заявил генеральный директор крупнейшей частной нефтегазовой компании в регионе Персидского залива Crescent Petroleum Маджид Джафар, передает эмиратская газета The National.

«Дефицит инвестиций оценивается в $200-300 млрд в год только в нефтегазовом секторе. Нехватка капиталовложений ощущается также в атомной и возобновляемой энергетике», — отметил Джафар.

По его словам, основным вызовом для отрасли стало обеспечение экономичности, доступности и развития. Однако в современном мире немногие могут достичь хороших результатов по всем параметрам.

Он добавил, что влияние климатической повестки сформировало ошибочное мнение, что нефть и газ больше не нужны. Поэтому многие посчитали, что вкладывать в отрасль больше не нужно. Однако политика западных стран по энергопереходу является провальной, так как успех в этом вопросе зависит от развивающихся стран, где идет рост экономики и населения.

16 декабря Европейская комиссия (ЕК) одобрила национализацию энергетического концерна Uniper правительством Германии. Причиной решения стало усиление энергокризиса и сокращение поставок российского газа.