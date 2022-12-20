Депутат Ананских заявил, что Европа «затягивает петлю экономического кризиса»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Европа затягивает петлю экономического кризиса, и введение потолка цен на российский газ — повторение ситуации с эмбарго на нефть из РФ. Так депутат прокомментировал RT согласование потолка цен на российский газ в 180 евро за мегаватт-час главами министерств энергетики Евросоюза. Лимит цен на газ из РФ был согласован 16 декабря.

«Повторяется ситуация, как с нефтью. Европа опять затягивает петлю экономического кризиса», — заявил Ананских.

По мнению депутата, Евросоюз продолжит покупать российский газ через посредников, а цены на топливо в рамках введения потолка вырастут.

Потолок цен на газ, принятый министрами энергетики ЕС фактически единогласно, начнет применяться с 15 февраля. В Кремле его назвали «неприемлемым». Впрочем, за почти два месяца, которые станут «фазой наблюдений», лимит могут скорректировать, сообщил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».