Бюджетный законопроект в США предполагает выделение $44,9 млрд Киеву и союзникам по НАТО

Законопроект о финансировании деятельности правительства США в 2023 году на сумму $1,7 трлн внесен в конгресс США, сообщает ТАСС.

Законопроект включает $44,9 млрд на оказание помощи Украине и союзникам США по НАТО.

В документ также включены статьи расходов в размере $858 млрд на оборону и $722,5 млрд на другие сферы.

Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов войдут средства противовоздушной обороны. Об этом объявил представитель Белого дома Джон Кирби.

До этого сенат конгресса Соединенных Штатов утвердил военный бюджет Пентагона на 2023 год в размере $847,3 млрд, в котором отдельными статьями расходов предусматривается сдерживание России и Китая. Также инициатива подразумевает выделение не менее $800 млн на помощь по обеспечению безопасности Украине и $6 млрд на инициативу по сдерживанию в Европе в отношении РФ.

Обозреватель 19FortyFive Ставрос Атламазоглу при этом полагает, что Киев может рассчитывать на помощь от США, пока президентом страны является Джо Байден.