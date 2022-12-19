Лукашенко: цена на газ из России на 2023 год для Белоруссии фиксированная и выгодная

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным удалось договориться о фиксированной и выгодной цене на российский газ для его страны на 2023 год. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане». <...>. Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года», — сказал он.

Лукашенко также отметил, что у сторон появились новые темы в сфере поставок газа, о которых пока не стоит говорить.

Ранее президент России Владимир Путин заявил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что они согласовали основные ценовые параметры на энергоресурсы из России для Белоруссии.

В 2022 году цена российского газа для Белоруссии составляла $128,5 за тысячу кубометров. При этом Минск платит за газ в российских рублях.