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Аналитик Крутихин допустил газовый переток в Азию после введения предельных цен на сырье в Евросоюзе

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Bernadett Szabo/Reuters

Европейские страны в обозримом будущем могут не досчитаться определенных объемов поставок газа после введения предельных цен на импортируемое в Евросоюз (ЕС) топливо. Мировые экспортеры устремятся на более конкурентные энергетические рынки, прежде всего, в Азию, приводит слова нефтегазового аналитика Михаила Крутихина газета «Коммерсантъ».

19 декабря Совет ЕС сообщил, что потолок цен на газ в Евросоюзе вводится на уровне €180 за МВт/ч. Ценовой «потолок» на импортируемое в регион топливо вступит в силу 15 февраля 2023 года. Механизм коррекции начнет действии в случае, если цена на газ продержится в течение 3 дней на уровне €180 и если разница цен TTF (ЕС) и средней цены на сжиженный природный газ составит более €35.

«Сама идея введения потолка цен напоминает организацию картеля потребителей. Если в каком-то регионе планеты вдруг вводится такая система, то товар пойдет туда, где эти цены не регулируются и где есть конкуренты — то есть в Азию», — заявил Крутихин.

По его словам, механизм ценовой коррекции топлива также может негативно сказаться и на биржевой торговле сырьем на европейском энергетическом рынке. Кроме того, существуют риски, при которых отдельные регионы Европы могут столкнуться с сокращением поставок газа.

«Потолок цен на газ может отрицательно сказаться и на биржевой торговле топливом в Европе, и на балансе поставок газа в разные регионы. Цены на мировом рынке в результате такой меры должны вырасти, и газ пойдет к конкурентам», — заключил Крутихин.

19 декабря независимый аналитик в области рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов предрек высокие цены на газ в 2023 году после введения предельной стоимости сырья в Европе. В начале следующего года цена на российское топливо будет в диапазоне от $1300 до $1800 за тысячу кубометров.

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