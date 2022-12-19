Авиакомпания iFly планирует возобновить рейсы в Египет с 22 декабря

Авиакомпания iFly продолжает работать над согласованием Росавиацией необходимых документов для осуществления рейсов в Египет, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Авиаперевозчик утверждает, что полеты будут возобновлены уже с 22 декабря.

«Авиакомпания продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ с целью продолжения полетной программы в Египет с 22 декабря», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что компания надеется на возобновление прежнего маршрута через воздушное пространство Иордании, принимая во внимание усилия, которые российское Министерство иностранных дел предпринимает для урегулирования данной проблемы.

Ранее сообщалось, что iFly вынужденно отменила рейсы в Египет 20 и 21 декабря.

15 декабря IFly сообщила о проблемах с авиасообщением с Египтом в связи с закрытием воздушного пространства Иорданией.