Путин назвал приоритетное направление в развитии российско-белорусских отношений

Российский президент Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко назвал экономическое сотрудничество приоритетным направлением в отношениях Москвы и Минска, передает ТАСС.

«Что касается экономики, то, как [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] и отметил, это наш приоритет», — сказал глава России.

В понедельник, 19 декабря, Путин посетил Минск для переговоров с Лукашенко.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главы государств планируют обсудить военные вопросы, «учитывая неспокойное и турбулентное окружение».

Также с визитом в Белоруссию с президентом прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров. Он встретился с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, с которым обсудил украинский кризис.