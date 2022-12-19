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Путин назвал приоритетное направление в развитии российско-белорусских отношений

Путин назвал экономику приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко назвал экономическое сотрудничество приоритетным направлением в отношениях Москвы и Минска, передает ТАСС.

«Что касается экономики, то, как [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] и отметил, это наш приоритет», — сказал глава России.

В понедельник, 19 декабря, Путин посетил Минск для переговоров с Лукашенко.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главы государств планируют обсудить военные вопросы, «учитывая неспокойное и турбулентное окружение».

Также с визитом в Белоруссию с президентом прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров. Он встретился с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, с которым обсудил украинский кризис.

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