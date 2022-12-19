Мишустин заявил, что 19 регионов России получат ₽3 млрд компенсации выпадающих доходов

19 российских регионов получат около 3 млрд руб. компенсации выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Прайм».

Мишустин отметил, что российская экономика успешно адаптируется к текущим вызовам. Премьер уточнил, что промышленное производство восстанавливается, объем вложений в экономику растет.

«Чтобы поддержать позитивные процессы, выделим около 3 миллиардов рублей 19 регионам. Деньги пойдут на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета», — отметил Мишустин.

Ранее Мишустин поручил внести в правительство документы для обновления льготных ипотечных программ с начала 2023 года. Речь идет о выполнении поручения президента России Владимира Путина о продлении программы льготного ипотечного кредитования до 1 июля 2024 года. Ставка по программе вырастет на 1 процентный пункт до 8% годовых.