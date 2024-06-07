На дискуссии в рамках ПМЭФ «Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС» худрук Мариинского и директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев назвал условие постановки патриотических спектаклей. Его цитирует «Фонтанка».

Он подчеркнул, что одного патриотизма для работы в театре недостаточно. Гергиев отметил: он за то, чтобы быть окруженными только патриотами.

«С одним условием: я не могу предоставить им главную премьеру сезона только потому, что я люблю свою страну. И он любит. И тот любит. Ты докажи своим талантом, что твой взгляд на мир неординарен, ярок, и он будет интересен в театре», — сказал он.

Кроме того, Гергиев высказался о возможности принятия явлений из других культур — по его мнению, это также возможно благодаря таланту.

«Мы воспринимаем национальные и интернациональные акции одинаково уважительно — как только они хотя бы попахивают человеческим талантом. За такую дружбу, за такую глобализацию я тоже голосую двумя руками», — заключил он.

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