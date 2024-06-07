В результате обстрела ВСУ в Луганске частично обрушился жилой дом

В Луганске после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, возможно, под завалами есть пострадавшие.

До этого в Луганске прозвучало несколько взрывов. Очевидцы сообщили о пожаре в районе Острой могилы. По данным правительства города, в результате обстрела пострадали 22 жителя города, включая 8-летнего ребенка.

Луганчане пожаловались в социальных сетях, что в некоторых районах города отсутствует мобильная связь, и публикуют видеозаписи с последствиями обстрела со стороны Украины.

В ночь на 7 июня российские средства ПВО нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа к западу от Луганска. Разрушений не было зафиксировано.

В конце мая глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ВСУ ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. После удара возник пожар. Пасечник сообщал о пяти пострадавших, однако позже глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко назвала другую цифру — 12.

Ранее в Луганске произошло несколько взрывов.