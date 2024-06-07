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В Кремле охарактеризовали саммит по Украине в Швейцарии

Песков: саммит по Украине будет пустым мероприятием

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит по Украине в Швейцарии будет пустым мероприятием с точки зрения событийности. Об этом сообщает РИА Новости.

«С новостной точки зрения, с точки зрения событийности, это будет мероприятие пустое», — заявил он.

При этом представитель Кремля отметил, что это суверенное отношение каждой страны, принимать в нем участие или не принимать.

До этого президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что по итогам международной конференции по урегулированию конфликта на Украине не будет подписано мирное соглашение, поскольку для этого за столом переговоров должна присутствовать и Россия.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие. Китай не примет участия в саммите, Россия не была приглашена, президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие.

Ранее Песков рассказал, чему будет посвящена дискуссия с Путиным на ПМЭФ.

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