FT: экономист, предсказавший кризис 2008 года, прогнозирует депрессию в мировой экономике

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года, прогнозирует глубокую и затяжную депрессию в глобальной экономике из-за чрезмерно высоких объемов задолженности государств. Об этом пишет Financial Times.

По его словам, новая рецессия будет глубокой и длительной, а не короткой и слабой, как это прогнозируют монетарные власти США, Великобритании и Европейского союза.

Рубини отметил, что одним из самых опасных моментов является то, что Соединенные Штаты сейчас переживают «самую высокую инфляцию» за последние 60 лет, которая сейчас находится на уровне в 7,1%. Эксперт считает, что в таких условиях увеличение процентной ставки «не может закончиться мягкой посадкой».

Экономист высказал мнение, что в Европе дела обстоят куда хуже. Так, Великобритания столкнулась с стагфляцией (сочетание высокой инфляции и отсутствия экономического роста), а Банк Англии готовится к экономическому спаду в течение «как минимум пяти последующих кварталов», отметил Рубини.

Кроме того, ситуация в мировой экономике осложняется чрезвычайно высоким уровнем государственного долга, который с 1999 года увеличился с 220% до 350% мирового ВВП. Это во многом ограничивает возможности центральных банков в части проведения антикризисной политики, поскольку у них нет возможности увеличивать процентные ставки до необходимого для борьбы с приближающимся спадом уровня, добавил Рубини.

Ранее Рубини выразил мнение, что разочарование в либеральной демократии и подъем радикальных, авторитарных партий, связанный в том числе с увеличением социального неравенства в различных странах мира, станут главными «мегаугрозами» для глобальной экономики в среднесрочной перспективе.