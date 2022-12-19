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Минск и Москва не договорились о цене на российский газ на 2023 год

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пресс-служба правительства Ленинградской области

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в ходе пресс-конференции рассказал, что Минск и Москва не согласовали цену на российский газ на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

Каранкевич подчеркнул, что решение вопроса будет приниматься «на самом высоком уровне».

«Пока окончательных решений нет. Это вопрос чувствительный, работа продолжается, будет решаться на самом высоком уровне», — пояснил министр энергетики Белоруссии.

В 2022 году цена российского газа для Белоруссии составляла $128,5 за тысячу кубометров. При этом Минск платит за газ в российских рублях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о проблемах в формировании объединенного рынка газа с Россией и срыве сроков его реализации.

По словам Лукашенко, в реализации программ на первом плане стоят вопросы ценообразования на энергоресурсы, потому что от этого зависит конкурентоспособность экономики Белоруссии.

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