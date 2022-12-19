Спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости вырос более чем в два раза в 2022 году

Спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости вырос в 2,3 раза за год и в 1,7 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

По данным Prian.ru, в 2022 году 75% клиентов приобретали недвижимость для переезда, в то время как в 2021 году этот показатель был на уровне 55%. Кроме того, по подсчетам других участников рынка, число сделок для инвестиций сократилось, а для получения вида на жительство выросло до 64%. Все это произошло на фоне нестабильной ситуации в экономике, частичной мобилизации и спецоперации на Украине.

Аналитики указали на то, что основной спрос покупателей пришелся на Турцию, ОАЭ, Грузию, Черногорию, Таиланд и Болгарию. При этом европейские страны стали куда менее доступны для россиян из-за сложностей с переводом средств и «токсичностью» самих российских паспортов. Однако те, кто уже имел вид на жительство в Европе, особых проблем не заметили.

Эксперты спрогнозировали сохранение спроса на зарубежную недвижимость среди россиян в ближайшие месяцы. Кроме того, особенно активными точками притяжения для покупки жилья станут дружественные России страны.

8 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение трех источников в отрасли писала, что два крупных российских застройщика — «Пионер» и «Самолет» — рассматривают возможность запуска проектов в Дубае.