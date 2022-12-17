Эксперт Тимонин: цены на газ на европейской бирже падают из-за хорошей погоды и заполненных ПХГ

Консультант «ВЫГОН Консалтинг» Иван Тимонин заявил, что снижение биржевых цен на газ в Европе связано с повышением температуры в регионе со следующей недели, а также высоким уровнем заполненности газовых хранилищ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сокращение цен на газ в Европе обусловлено в первую очередь погодным фактором, играющим в настоящее время в пользу импортеров... Уже с начала следующей недели в регионе ожидается повышение температуры до нормальных исторических значений», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что екущие прогнозы обещают высокую ветреность, что, в свою очередь, увеличит генерацию ветряных электростанций. Эти факторы позволяют прогнозировать сокращение спроса на природный газ в ближайшее время.

Тимонин добавил, что понижающее давление на котировки газа оказывает высокий уровень заполненности европейских хранилищ, которые на текущий момент заполнены на уровне 84,5%.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе после открытия торгов в пятницу, 16 декабря, снизились на 10%, в моменте достигнув $1335 за тысячу кубометров.