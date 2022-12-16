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ЕС расширил запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор

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Reuters

Евросоюз в рамках девятого пакета санкций расширил запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор в РФ, не включающий в себя деятельность, связанную с критически важным сырьем. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

«ЕС расширит ограничения, касающиеся российской энергетической отрасли, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением деятельности, связанной с определенными видами критически важного сырья», — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз включил в девятый пакет санкций против России запрет на поставки стране игрушечных дронов, портативных компьютеров, радионавигационных систем, аппаратуры радиоуправления, камер и объективов.

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Санкции против России
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