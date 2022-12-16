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Отчет МЭА: энергокризис в 2022 году привел к рекордному потреблению угля во всем мире

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Объемы мирового потребления угля в этом году превзойдут рекорд за девять лет из-за энергетического кризиса. Об этом сообщается в отчете «Уголь 2022», подготовленном Международным энергетическим агентством.

Согласно оценкам, общемировое потребление угля за этого год составит 8,025 млрд тонн, что на 1,2% больше, чем в прошлом году, а также бьет рекорд 2013 года — 7,997 млрд тонн. При этом рост на 5,7% зафиксирован в Европе, где страны вынуждены временно вернуться к добыче энергии из угля из-за дороговизны природного газа, закрытия атомных электростанций и низкой выработке на гидроэлектростанциях. Наибольший рост ожидается в Индии — 6,8%.

Такой высокий спрос на уголь устойчиво продержится до 2025 года, указали в агентстве. Хотя западные страны стремятся сокращать потребление угля, оно сохранится на азиатских рынках.

«В то же время есть много признаков того, что сегодняшний кризис ускоряет повышение энергоэффективности, внедрение возобновляемых источников энергии и тепловых насосов», — отметил директор агентства по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори.

Ранее сообщалось, что в Монголии по делу о хищении угля обвиняемыми проходят 35 человек. В Монголии на фоне протестов ведутся 22 расследования о масштабном хищении угля. Управляющий делами правительства Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан заявил, что перед властями была поставлена ​​задача раскрыть конфиденциальные контракты.

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