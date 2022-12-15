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Авиакомпания iFly перенесла задержанные во Внуково рейсы в Египет на 16 декабря

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Авиакомпания iFly перенесла рейсы в Египет, задержанные во Внуково, для выполнения требований Росавиации по пролету над Сирией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В пресс-службе уточнили, что вечером 15 декабря Росавиация опубликовала информацию о дополнительных требованиях к авиакомпании «по проведению анализа рекомендаций, содержащихся в документах ICAO (Международной организации гражданской авиации) для использования воздушного пространства Сирии при выполнении рейсов в Египет».

«На текущий момент авиакомпания готовит запрашиваемые документы с целью удовлетворения требований ФАВТ, связанных с безопасностью полетов», — рассказали в iFly, добавляя, что «в связи с аннулированием полетных планов» Росавиацией рейсы по этим маршрутам перенесены на 16 декабря.

Утром сообщалось, что сотни россиян не смогли утром вылететь в египетские города Хургаду и Шарм-эш-Шейх из-за задержки рейсов на восемь часов. Пассажиры задержанных рейсов должны были получить ваучеры на воду и питание. Туристы, которые должны были вылететь из Египта обратными рейсами, остались в отелях до последующего уведомления.

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