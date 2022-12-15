Новак заявил о заинтересованности России в увеличении добычи нефти в Венесуэле

Россия заинтересована в том, чтобы в проектах с ее участием в Венесуэле росли объемы добычи нефти. При этом местные компании просят российские фирмы продолжать работу на местном рынке, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».

«Со своей стороны мы в тех проектах, в которых участвуем, заинтересованы в увеличении добычи, своевременных расчетах и реализации продукции. Венесуэльцы не просто подтверждают, они просят о том, чтобы наши компании продолжали работать в Венесуэле», — заявил Новак.

По его словам, российские компании остаются единственными зарубежными игроками на венесуэльском сырьевом рынке. При этом сотрудничество двух стран не ограничивается проектами по добыче нефти — в дальнейшем планируется кооперация в газовом секторе.

«Пять совместных проектов реализуется здесь, добывается нефть. Сегодня мы расширяем это сотрудничество, в том числе в газовой отрасли, у нас есть два проекта в перспективе», — заключил Новак.

28 ноября газета Wall Street Journal сообщила, что существенный рост поставок нефти из Венесуэлы в ближайшее время маловероятен даже несмотря на ослабление санкций со стороны США. Это обусловлено тем, что компании Chevron, которой американские власти разрешили импортировать сырье из Венесуэлы, необходимо выполнить ряд технических задач.