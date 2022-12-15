Путин: семейную ипотеку под 6% распространят на семьи с двумя и более детьми до 18 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что семейную ипотеку под 6% распространят на все семьи, в которых два и более детей не достигли восемнадцатилетия. Об этом российских лидер сказал на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин подчеркнул, что в данный момент такой кредит получают только те семьи, где дети родились с 2018 года.

«Предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет. Прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации», — сказал он.

Также Владимир Путин по ходу заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил отдельно выделить сто млрд рублей из 250 млрд рублей, дополнительно направляемых на развитие инфраструктуры в регионах, для Дальнего Востока. Глава государства указал, что правительство запустило программу развития дальневосточных городов, уже рассмотрели планы Петропавловска-Камчатского.