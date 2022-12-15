Компетенции и забота. Как работают волонтеры-юристы и волонтеры-психологи в период СВО

Почти 70% россиян говорят о возросшем уровне тревожности среди своих знакомых, а также в кругу коллег и близких родственников, свидетельствуют социологические опросы. Возросшее психологическое давление и стресс формируют особый запрос общества на психологическую помощь. А реальные проблемы, с которыми столкнулись многие семьи в период проведения СВО и частичной мобилизации, требуют быстрой и доступной юридической помощи. Комплексный подход в оказании такой поддержки предлагает горячая линия ( 8 800 200 34 11) и платформа мывместе.рф. Волонтеры-психологи и волонтеры-юристы готовы оказывать консультации гражданам, делиться своими знаниями и опытом.

Переоценка обществом волонтерства и курс на личное участие в проблемах других людей становится важным фундаментом формирования зрелого гражданского общества. Пожалуй, это стало одним из следствий СВО, которое мало кто мог предсказать еще в феврале, но которое особенно заметно в консолидации молодежи и людей, выбравших для себя путь волонтерства. Принцип, что помощь ближе, чем нам кажется, меняет жизнь тех, кто помогает, и особенно тех, кто так в этой помощи нуждается.

Волонтерство вошло в число ключевых трендов уходящего 2022 года. Статистика свидетельствует, что граждане стали внимательнее к чужому горю. Опрос Центра исследований развития гражданского общества Высшей школы экономики показал впечатляющие результаты: россияне охотнее чем в предыдущие 17 лет откликались на гражданские инициативы, связанные с волонтерством. Почти половина опрошенных хотя бы раз приняли участие в волонтерской деятельности. При этом запрос общества на такую помощь заметно вырос: направлений, в которых можно проявить себя, очень много. Согласно собственному мировоззрению и представлению о справедливости и гуманности можно найти благотворительную деятельность по душе. Начало специальной военной операции, а до этого период пандемии показали уязвимость и хрупкость мира, ценность простого человеческого счастья. Рост волонтерских настроений связан с желанием строить отношения, основанные на человечности и сострадании.

Своеобразным гражданским ответом на все вызовы, которые формирует повестка дня, стала Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Ее волонтеры, объединившие десятки тысяч людей из самых разных регионов страны, готовы прийти на помощь во время кризисных ситуаций. Особое внимание проекта #МЫВМЕСТЕ получила необходимость наладить каналы психологической и юридической помощи в период СВО. Эта работа направлена на помощь гражданам, которые оказались задействованы в специальной военной операции или мобилизованы, а также их родственникам. Внимание к данной проблеме крайне важно в условиях стремительно меняющихся обстоятельств, когда человек растерян и под давлением положения вещей начинает паниковать. Своевременная профессиональная консультация вселяет уверенность в завтрашнем дне и позволяет получить быстрые ответы, чтобы посмотреть на свои проблемы под новым углом. В акции принимают участие и сотрудники Минпросвещения — они оказывают психологическую помощь детям, которые могут позвонить на основную горячую линию #МЫВМЕСТЕ. Диалог и помощь формируют правильную установку: я не один, я справлюсь, я найду выход, помощь рядом.

close 100% Пресс-служба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Психология добра

Российский Красный Крест (РКК) совместно с психологами и профильными специалистами, волонтерами движения #МЫВМЕСТЕ продолжают оказывать психосоциальную поддержку семьям мобилизованных и всем, кто испытывает тревогу в связи с мобилизацией и по другим причинам. С февраля на горячую линию РКК поступило более 14 тыс. звонков, более 3 тыс. граждан записались на очные консультации к психологам, чат-бот РКК принял более 6,5 тыс. заявок.

Эти цифры подтверждают, что уровень тревожности россиян не снижается. На него оказывает прямое воздействие новостная повестка. Справиться с пугающим потоком информации вдвойне сложнее тем, кого она коснулась напрямую: семьям военных, участвующих в СВО, и мобилизованным, которым предстоит отправиться в зону специальной военной операции. Для таких категорий граждан особенно важно иметь возможность получить своевременную психологическую помощь. Важно, чтобы она была доступна и не носила формальный характер. Для этих целей Российский Красный Крест в рамках акции #МЫВМЕСТЕ открыл единую горячую линию первой психологической помощи. Также проводятся группы поддержки в региональных отделениях РКК. Эта работа опирается на простой принцип: помощь доступна всем и она ближе, чем может показаться.

Как рассказывает Анастасия Звягина, методист психосоциальной поддержки Российского Красного Креста, сейчас усилия очень многих организаций направлены на то, чтобы оказать поддержку. У РКК функционирует линия первой психологической помощи (номер 8 800 250 18 59), которая позволяет выговориться, отрегулировать свои эмоции, попросить о помощи и информационной поддержке. «Человек в условиях стресса часто не видит выхода из кризисной ситуации, многие даже не имеют ресурса его искать в силу высокого уровня истощения и затрудненной адаптации. Поэтому волонтеры на нашей горячей линии оказывают такую помощь. Также у них можно попросить о записи на очные и онлайн консультации с психологами в своем регионе. Некоторое количество сессий человек сможет получить абсолютно бесплатно», — отмечает эксперт.

Также можно получить консультацию психолога в формате текстового общения, отправленного в чат-бот (@psy_myvmeste_bot). «Многим такой формат очень удобен, так как есть возможность выразить свои мысли и чувства и получить поддержку даже тогда, когда нет возможности говорить», — отмечает Анастасия. По ее наблюдениям, вклад волонтеров в работу с гражданами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, очень важна.

«Когда я вижу количество звонков на линию, количество обработанных заявок в чате и сумму проведенных консультаций в тех или иных регионах, я точно могу сказать, что участие волонтеров заметно. Особенно, когда добровольцы получают обратную связь от самих получателей помощи. Я часто вижу в чате операторов сообщения о том, что нам звонил человек, который получил нашу помощь день/неделю/месяц назад и он действительно смог лучше адаптироваться к тому, что происходит сейчас в его жизни и вокруг него. Иногда я встречаю таких людей в офисе, и я рада видеть благодарность в их глазах, когда нам удается помочь им увидеть варианты решения ситуаций, которые кажутся безвыходными. Помощь в адаптации к новым экстремальным условиям это то, как я вижу цель нашей помощи. Мне тепло, когда я вижу результат такой работы (в цифрах, в словах благодарности, в глазах, которые наполняются одновременно и слезами, и надеждой), это помогает продолжать делать то, что мы делаем. Это вдохновляет людей продолжать оказывать помощь», — отмечает Анастасия.

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По ее словам, особенно важен правильный отбор добровольцев, которые будут оказывать психологическую помощь: важно сочетание личностных и профессиональных качеств. Эти качества должны гармонично сочетаться с основополагающими принципами Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Для тех, кто хотел бы принять участие в проекте в качестве волонтера, обязательным этапом обучения становится семинар по истории РКК и его принципам, а также обучение добровольцев, даже тех, кто приходит с багажом знаний и навыков, основам первой психологической помощи.

Развитие сети психологических служб поддержки в системе высшего образования, инициированное Минобрнауки России с начала года, позволило быстро организовать со штабами #МЫВМЕСТЕ возможность для работы дипломированных специалистов с гражданами, нуждающимися в помощи. Вместе со штабами #МЫВМЕСТЕ, Красным Крестом Минобрнауки организовали совместную работу. вузовские психологические службы стали опорой для того, чтобы в этих штабах появились дипломированные специалисты. «Все психологи в вузах являются дипломированными специалистами, которые работают, исходя из определенных компетенции. Они умеют оказывать поддержку по разным направлениям: это и снятие тревоги, и межличностные отношения, и сопровождение образовательного процесса. Мы готовы взаимодействовать и максимально делиться своим кадровым потенциалом со всеми, кто обращается», — рассказывает заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Анна Брайнес.

Также с начала года была запущена и продолжает работать Федеральная горячая линия Министерства науки и высшего образования, на которую поступило огромное количество звонков. «Мы оказываем как психологическую, так и юридическую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации, реагируя на изменения, которые появлялись. Это студенты, преподаватели, молодые ученые. Мы помогаем ребятам сориентироваться, справиться с эмоциональными переживаниями или решить юридические вопросы», — рассказала Анна Брайнес.

По ее словам, сегодня на базе вузов по всей стране создано более 90 горячих линий, на которых работают представители психологических служб, готовых оказать поддержку студентам, преподавателям, родителям и родственникам студентов, а также всем обратившимся.

Юридическая поддержка в период СВО

Ассоциация юристов России в рамках акции #МЫВМЕСТЕ запустила проект «Юридическая поддержка в период частичной мобилизации». Эта работа позволила выявить наиболее острые правовые вопросы, требующих отдельных разъяснений государственных органов, а также позволила гражданам получить бесплатную, оперативную и квалифицированную юридическую помощь (чат-бот @MobilizationRfbot). Совместно с Молодежным парламентом при Государственной Думе проводятся юридические консультации по заявкам, полученным на сайте мывместе.рф. По словам Алины Мефеденко, модератора проекта, эксперты-юристы из разных регионов страны, объединенные АЮР, оказывают правовую поддержку обратившимся гражданам. Через чат-бот проекта уже прошло более 1,4 тыс. обращений.

«Ранее я участвовала в проекте АЮР, который назывался «Помощь соотечественникам» и был направлен на правовую поддержку людей, находящихся за рубежом. Поэтому я сразу согласилась участвовать в работе по проблемам частичной мобилизации. Помогать людям очень важно», — отметила Алина.

К работе #МЫВМЕСТЕ присоединились более тысячи волонтеров-юристов. Серьезным подспорьем для волонтерской деятельности стала сеть ситуационных центров оказания юридической помощи мобилизационным и их семьям при высших учебных заведениях по всей стране, которая позволяет студентам наработать практику юридических консультаций, а гражданам получить квалифицированную помощь.

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Как рассказала волонтер-юрист Мариетта Закрасова, студентка первого курса МГЮА имени О.Е.Кутафина, благодаря участию в работе такого центра она узнала о деятельности такой организации как Росмолодежь, которая поддерживает разные инициативы, предоставляет гранты, помогает реализовать себя.

«Я ощутила себя частью большой команды, которая готова помогать людям в сложной ситуации даже оказанием какой-то простой юридической консультации. Часто бывает, что человек сам не знает, какая поддержка ему положена. Я считаю, что юристы должны давать бесплатные консультации тем, кто не может себе позволить обратиться к частному адвокату», — отметила Мариетта.

Работа ситуационных центров направлена на первичную помощь гражданам, у которых появились вопросы относительно своих прав и обязанностей в период частичной мобилизации, а также участникам СВО и членам их семей.

«Люди обращаются к нам за юридическими консультациями, например, чтобы узнать, на какие льготы они могут претендовать, какая поддержка предусмотрена в конкретном регионе близким родственникам мобилизованного, какие документы надо предоставить для получения выплаты. Мы обрабатываем эти обращения, перезваниваем и консультируем по тому или иному вопросу. Запросы сначала поступают в ОНФ, а оттуда какую-то часть запросов переводят на наш центр», — отметила Мариетта.

Айдар Гатин, студент первого курса МГЮА Института публичного права и управления, как и Мариетта, стал волонтером. По его словам, это было интересно, но непросто. «В ОНФ нам дали шаблоны, позволяющие быстро и точно отвечать на определенные запросы, но все равно в каждом случае требовалось найти ссылки на соответствующие документы, нужно было самим искать информацию, анализировать, расширять свои компетенции. Я брал заявку и всем, чем мог, старался помочь человеку. Очень приятно было слышать благодарность за проделанную работу. Это мотивировало продолжать работать в ситуационном центре. Люди не всегда могут найти средства, чтобы нанять хорошего консультанта и получить нужную помощь, я готов помогать бесплатно консультировать и в будущем», — отметил Айдар.

Волова Ульяна, студентка первого курса МГЮА, имевшая практику юридических консультаций в период частичной мобилизации, рассказывает, что волонтерство вызывает у нее теплые чувства. Желание помогать людям и проявлять заботу о тех, кто рядом, сформировалось у нее еще в школьные годы.

«В нашем поселке Октябрьский в Архангельской области был волонтерский центр и я еще школьницей пришла туда, чтобы узнать, кому и чем я могу помочь. С нашим отрядом мы ходили поздравлять ветеранов на День Победы, в другие дни помогали им с уборкой, дарили подарки, приносили нужные вещи. Они защищали нашу Родину на войне, а теперь нуждаются в нашем внимании и поддержке. Для меня это важно, это нужно делать», — рассказала Ульяна.

Благодаря акции #МЫВМЕСТЕ Ульяна смогла внести посильную помощь, оказывая консультации участникам СВО и их семьям, мобилизованным гражданам, обратившимся за разъяснениями своих прав. «Я приняла участие в форуме Росмолодежи #МЫВМЕСТЕ. Сейчас я в числе других волонтеров даю юридические консультации на площадке ОНФ в Манеже. Вместе с нами консультируют волонтеры — профессиональные юристы, а волонтеры Красного Креста оказывают психологическую помощь членам семей мобилизованных. Другие волонтеры ОНФ занимаются адресной поддержкой, помогают материально», — рассказывает Ульяна.

Таким образом, волонтерство становится не только важной социальной составляющей, направленной на реальную помощь различным категориям граждан. Волонтерство позволяет молодым людям, пробующим себя в профессии, раскрыть свои возможности, приобрести новые компетенции, напитаться энергией единомышленников. Важно, что для студентов, имеющих временной резерв и горящие глаза, доброе сердце и благородные побуждения, создается среда, где можно реализовывать свои таланты. Их путь в профессии начинается с реальных дел, которые заряжают на самосовершенствование. Поэтому инициативы движения #МЫВМЕСТЕ в этом случае имеют важную миссию, в которой объединены сразу несколько конструктивных идей. В конечном итоге энергия добра, которая лежит в основе волонтерства, увеличивается, наполняя нашу жизнь правильными смыслами: помочь легче, чем мы думаем, нужно просто протянуть руку тому, кто рядом, ответить на телефонный звонок, не пройти мимо, улыбнуться в ответ.

Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) – одно из ключевых направлений национального проекта «Образование». К концу 2021 года в волонтерскую деятельность были вовлечены больше 10 миллионов человек.