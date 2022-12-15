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Банк Англии повысил ставку девятый раз подряд

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Банк Англии повысил ставку девятый раз подряд — на 50 базисных пунктов, до 3,5% годовых. Об этом заявили на сайте британского регулятора.

«На заседании, завершившемся 14 декабря 2022 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) большинством (шесть против трех) голосов проголосовал за повышение банковской ставки на 0,5 процентного пункта, до 3,5%», — уточнили в банке.

Поясняется, что два голоса были за сохранение банковской ставки в районе 3%.

Также стало известно, что один из проголосовавших предлагал повышение на 0,75 процентного пункта, до 3,75%.

Планируется, что следующие корректировки в банковскую ставку Англии рассмотрят 2 февраля 2023 года.

Ранее аналитики утверждали, что ключевая ставка в России не поменяется до конца 2022 года.

Также экономист Александр Разуваев предрек понижение ключевой ставки ЦБ в следующем году.

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