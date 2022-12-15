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Минфин Украины: Киев получил последний транш макропомощи от Евросоюза в размере €500 млн

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Jose Luis Magana/AP

Украина получила последний транш в размере €500 млн в рамках программы макрофинансовой помощи Европейского союза. Об этом заявил глава украинского министерства финансов Сергей Марченко, его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram.

Министр уточнил, что с начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз предоставил Киеву €7,2 млрд макрофинансовой помощи.

По словам Марченко, эти деньги помогли сохранить «устойчивость финансовой системы» Украины. В общей сложности по данной программе страна получит €5 млрд, уточнил глава украинского минфина.

Накануне в Еврокомиссии сообщили, что перечислили Украине последний в 2022 году транш помощи в размере €500 млн.

Транш был передан Украине как кредит на льготных условиях. Речь идет о финансовой поддержке Киева, которая была согласована странами – участницами объединения текущей весной — всего за 2022 году Еврокомиссия перевела Украине в рамках макрофинансовой поддержки €9 млрд.

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