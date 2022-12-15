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Politico: Польша не стала поддерживать финансирование Украины на €18 млрд

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Global Look Press

Польша приняла решение отказаться и не поддерживать планы Евросоюза (ЕС) на 2023-й год по оказанию финансовой поддержки Украине в размере 18 миллиардов евро, сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов объединения.

Отказ Варшавы связан с опасениями руководства страны по поводу минимальных ставок корпоративного налога.

«Сильное разочарование, так как Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога», — приводит издание комментарий одного из сотрудников дипведомства.

При этом собеседник СМИ описал действия Варшавы с «еще одним захватом заложников».

Лидерам стран-участниц ЕС предстоит согласовать «пакет», который будет содержать четыре пункта. Речь о поддержке Киева, плана расходов Венгрии, налоговой реформы и «разморозки» средств для Будапешта. Поясняется, что при отказе одобрить хотя бы один из пунктов программы, то не принимаются все четыре из-за права вето.

Ранее Белый дом отказался подтвердить данные о возможной поставке Украине комплексов ПВО Patriot.

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