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«Известия»: российские ТЦ стали массово подавать иски к H&M за отказ платить аренду

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Benoit Tessier/Reuters

Шведский ретейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) отказывается оплатить счета, выставленные за аренду торговыми центрами (ТЦ). В связи с этим арендодатели стали массово подавать иски против этого бренда, который ушел из России, пишет газета «Известия» со ссылкой на члена Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко.

По его словам, невзирая на полученные средства от распродажи, которую H&M устроил перед закрытием своих магазинов в РФ, ретейлер отказался выплатить счета за аренду. Как сообщил Москаленко, компания в общем задолжала порядка 1 млрд руб., но торговые центры могут не получить средства, даже если выиграют суд. В 2022 году было заведено 15 дел на H&M, по одному из них суд арестовал 215 млн руб. на счету ретейлера.

Как рассказала руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова, основным риском здесь является банкротство российского юридического лица ретейлера.

6 декабря сообщалось, что бренд одежды H&M закрыл все магазины на территории России.

Компания H&M работала на российском рынке с 2009 года. 18 июля сеть магазинов одежды H&M объявила о закрытии бизнеса в РФ и распродаже товаров. Это решение было обусловлено международными санкциями и обострением геополитической обстановки. На время магазины одежды открылись, чтобы распродать оставшийся товар.

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