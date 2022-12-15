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Экономист рассказал, при каких обстоятельствах можно законно не платить по кредиту

Экономист Кричевский: можно не выплачивать кредит при наступлении страхового случая

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Depositphotos

Экономист Алексей Кричевский в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что россияне в определенных случаях могут не выплачивать кредит на законных основаниях.

В частности, если кредит был застрахован и при наступлении экстренной ситуации (травма или смерть) страховая компания погасит долг.

Кроме того, заемщик имеет право не платить, если кредитор неверно оформил в договоре его данные. Также отмечается, что можно полностью вернуть долг в течение двух недель, чтобы избежать выплаты процентов по кредиту.

Кричевский подчеркнул, что гражданин освобождается от уплаты долга при банкротстве. Однако в этом случае в счет погашения займа пойдет имущество за некоторыми исключениями, добавил он.

Ранее юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что не стоит брать кредиты тем, кто уже тратит на них половину бюджета.

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